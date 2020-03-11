Kuruluş Osman 14.yeni bölüm | Osman Bey ihanet oyununu bozabilecek mi?

'Kuruluş Osman'ın 11 Mart Çarşamba saat 20:00'de ekrana gelen ondördüncü bölümünde, Dündar ve Batur'un kurduğu tuzağa düşen Osman Bey, Balgay'la kozlarını paylaştı. Kıyama kalkan Osman Bey ihanetlerin hesabını sormaya başladı. Sosyal medya kullanıcıları 'Kuruluş Osman' 14. Bölüm paylaşımlarını #TürkOlmak etiketi ile yaptı. Kuruluş Osman 14.yeni bölüm özel sahneleri ahaber.com.tr'de...

"Çakalların hükmü kurtlar ayağa kalkana kadardır!"

Cengiz Han'ın emanetlerini geri almak için Kayı Obası'na gelen Osman Bey, burada Batur'un ihaneti ile karşılaştı. Oklarla durdurulabilen Osman Bey, Dündar'ın ve ardından Balgay'ın Ertuğrul otağından çıkmasıyla düştüğü tuzağın farkına vardı. Balgay'ın nökerleri tarafından kuşatılan Osman Bey, Kayı halkının gözleri önünde Balgay'ın kılıcıyla yüz yüze geldi...

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği Kuruluş Osman' büyük sürprizlerle ve heyecanla dolu yeni bölümleriyle her çarşamba atv'de.