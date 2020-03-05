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05.03.2020

Kuruluş Osman 13.yeni bölümde Moğol bayrağı Kayı Obası’nda!

‘Kuruluş Osman’ın 13’üncü bölümü sürpriz gelişmeleriyle seyirciyi ekran başına kilitledi. #Vatan etiketiyle ekranlara gelen bölümde, Balgay’la anlaşan Dündar, Osman Bey’i sürgüne yollamasının mükâfatını sancak beyliği ile aldı. Moğol Balgay, Dündar’ı sancak beyi ilan etti ve Moğol bayrağıyla birlikte Kayı Obası’na yolladı. Kuruluş Osman 13.yeni bölüm ahaber.com.tr'de...

KAYI'NIN KADERİ DÜNDAR'IN ELİNDE Mİ?

Dündar Bey'in Moğol bayrakları ile obaya girişi karışık tepkilere neden olurken, Dündar Bey "Kayının kutlu bayrağının yanında, Atam Oğuz'a, babam Süleymanşah'a yaraşır bir bayrak daha dalgalandırdım. Evvela siz bilin, siz bu gurur duyun istedim! Gayrı ağabeyim Ertuğrul beyin fethettiği bu topraklara bir şeref daha kazandırdım. Sancak beyliği rabbimin izniyle bana nasip oldu. Bu demektir gayri Kayılara yeni bir umut doğdu" sözleriyle sancak beyliği makamına yükselmesini Kayıların kaderini değiştiren bir müjde olarak ilan etti.

Abdurrahman Alp ve Bamsı Bey bu manzarayı öfkeyle izlerken, Selcan Hatun "Satılmış seni…İnşallah bir gün Osman gelir de o ihtişamın devrilir" diyerek Dündar Bey'e tepki gösterdi.

Dündar'ın Moğollar adında sancak beyi olmasına Osman Bey nasıl karşılık verecek? Bamsı Bey, toyda Dündar'a nasıl tepki gösterecek?

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın atv ekranında yayınlanan 13'üncü bölümü de heyecan dolu sahneleriyle seyirciyi ekran başına kilitledi.

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