Kuruluş Osman 13.yeni bölümde kesin karar: Obayı basacağız!

Kuruluş Osman'ın 13.yeni bölümü bir kez daha milyonları ekran başına topladı. Reyting rekortmeni dizinin 13.yeni bölümünde obayı basma kararı alınıyor. Kuruluş Osman 13.yeni bölüme ait özel videoları ahaber.com.tr'den izleyebilirsiniz...