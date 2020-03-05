BİZE ULAŞIN
05.03.2020
Kuruluş Osman 13.yeni bölümde Dündar, Balgay’dan sancak beyliği alıyor!
ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın 13.yeni bölümünde Dündar, Balgay'dan sancak beyliğini alıyor. Sancak beyliği alan Dündar, Osman Bey’e karşı yeni hamleler planlamaktadır. Kuruluş Osman'ın 13.yeni bölümünden sahneler ahaber.com.tr'de...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.