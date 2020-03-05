Kuruluş Osman 13.yeni bölümde çok konuşulan sahne! ''Uyan evlat, diril evlat!''

Kuruluş Osman 13. Bölüm #Vatan etiketiyle ekranlara geldi. Yapımcılığını Mehmet Bozdağ’ın; genel yönetmenliğini Metin Günay’ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit’in üstlendiği ‘Kuruluş Osman’ın atv ekranında yayınlanan 13’üncü bölümü de heyecan dolu sahneleriyle seyirciyi ekran başına kilitledi. Moğol belasına karşı dara düşmüş Osman’a, rüyasında dedesinin Kayı Obası’na gelerek otağında kendisini teselli etmesi büyük güç verdi. Ardından Moğol komutanı Balgay’ı da öldürdüğünü gören Osman için bunlar birer işaret olacaktı.

"OĞUZ'UN BAŞINA NE GELİRSE UYKUDA GELİR!"

Neye baksa tuzak, ne yana baksa ihanet görmekten kalbi ağıran, canı yanan Osman'ın imdadına dedesi koşmuştur. Yaklaşmakta olanın yaklaştığını Osman'a söyleyen dedesi, zulmetin biteceğini çağın yeni bir dirilişe gebe olacağını söyledi. "Yeter ki sen uyuma evlat" diyen dedesi Osman'ı bir uykudan uyandırmak istedi. Oğuz'un başına ne gelirse uykuda geleceğini diyerek onu şiddetle sarmaya başladı. Dedesinin "Uyan evlat, diril evlat!" sözleriyle uykusundan uyanan Osman'ın boynunda yağlı kement geçirilmek üzeredir.

OSMAN BEY'İN YAŞADIKLARI GERÇEK Mİ?

Benim görklü yiğit dedem!" diyerek rüyasından uyanan Osman'ı Balgay nökerleriyle etrafını çevirmiş, onu bir kez daha esir almıştır. Boynunda iple sürüklemektedir. Nökerleri de boynuna oklarını çapraz tutmuş Balgay'ın ölüm dansını beklemektedir. O esnada Samsa Çavuş'u gören Osman kendisini bu durumdan kurtaracağını sanır ama yanılır. Samsa Çavuş Moğol komutanı Balgay'a biat etmektedir. Bu Osman ile Samsa Çavuş arasındaki iplerin kopacağına bir işarettir. Balgay, Erluk Han için Osman'ı tam kurban edecekken, Osman Bey karşı bir hamle yapar ve Balgay'ı öldürür. Yaptığına kendi de şaşıran Osman içinde rüya olan büyük rüyadan da uyanır.