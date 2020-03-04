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04.03.2020
Kuruluş Osman 13.yeni bölümde Batur'un ihaneti!
ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın 13.yeni bölümü bir kez daha milyonları ekran başına topladı. Kuruluş Osman'ın 13.yeni bölümünde Batur, Osman Bey'e ihanet ediyor! Kuruluş Osman'ın 13.yeni bölümünden özel sahneleri ahaber.com.tr'de bulabilirsiniz.
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