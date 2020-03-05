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05.03.2020
Kuruluş Osman 13.yeni bölümde Bala Hatun, Osman Bey'e inanmıyor!
ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın 13.yeni bölümünde Bala Hatun, Osman Bey'e inanmıyor. "Belli ki bu yıl çıkmaza girecek!" sözleri dikkat çekiyor. Kuruluş Osman 13.yeni bölüm özel videoları ahaber.com.tr'de...
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