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05.03.2020
Kuruluş Osman 13.bölümde Osman Bey, Cengiz Han'ın yasalarını alıyor!
ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın 13.yeni bölümünde yanıt bekleyen birçok soru çözüme kavuştu. 13.yeni bölümde Osman Bey, Cengiz Han'ın yasalarını alıyor! Kuruluş Osman 13.yeni bölümle ilgili özel videolar ahaber.com.tr'de...
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