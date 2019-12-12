Konur Alp ve Samsa'nın yemini! | Kuruluş Osman 4. bölüm

Bamsı, kavgayı englelliyor! Konur Alp ve Samsa'nın yemini! | ATV ekranlarının yeni fenomen dizisi Kuruluş Osman izle! Diziseverler tarafından büyük beğeni alan Kuruluş Osman 4. bölümüyle ekranlara geldi. Burak Özçivit'in Osman Bey karakteriyle başrolünü oynadığı Kuruluş Osman 4. yeni bölümü ile ilgili sahneleri ve fragmanları ahaber.com.tr/videolar sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.