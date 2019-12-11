Kim ihanet ederse sonu budur! | Kuruluş Osman son bölüm

Kim ihanet ederse sonu budur! "Ertuğrul Gazi oğlu Osman'a kim ihanet ederse sonu budur!" | ATV ekranlarının yeni fenomen dizisi Kuruluş Osman izle! Diziseverler tarafından büyük beğeni alan Kuruluş Osman 4. bölümüyle ekranlara geldi. Burak Özçivit'in Osman Bey karakteriyle başrolünü oynadığı Kuruluş Osman 4. yeni bölümü ile ilgili sahneleri ve fragmanları ahaber.com.tr/videolar sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.