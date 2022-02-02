Kayı’nın yeni beyi Gündüz Bey seçiliyor!

‘Kuruluş Osman’ın heyecanla takip edilen 80’inci bölümü nefes kesen gelişmeleri ile seyirciden büyük ilgi gördü. ‘Kuruluş Osman’da Osman Bey’in yokluğunda Kayı Obası postuna oturan Gündüz’ün beyliği Vezir Alemşah’ın düzenlediği toyda Türkmen beyleri tarafından onaylandı.

Kayı Obası'nda kurulan toya Gündüz Bey'in "Kayı obası beyliğine talibim" sözleri ile açıldı. Vezir Alemşah'ın "Kayı Beyliğine de böyle yiğit bir bey yakışır! Hayde beyler Reyini Gündüz Bey'den yana kullananlar elini kaldırsın" teşvikine rağmen beyler lehte oy vermekte tereddüt etti.

Bunun üzerine Vezir Alemşah "Demek öyle! Demek boş postu Gündüz Bey'e tercih edersiniz! Demek başsızlığı Gündüz Bey'den yeğ tutarsınız! Âlâ! O vakit! Gündüz Bey'in fethinden de pay almazsınız! Fetih yapan beyden mahrum kalırsınız!" diyerek beyleri tehdit etti. Gündüz Bey ise "Kafirin mülkü! Harmankaya Kalesi! Vezir Alemşah yardımıyla Kayı'nın mülküdür!" diyerek müjdeyi verdi.

Vezir Alemşah "Yanlış! Harmankaya gayrı senin mülkündür! Kayı'nın Bey'i olur isen… Kayı'nın da mülkü olur! O vakit Beyler de paylarını alırlar! Harmankaya'nın pazarlarında mallarını satar, topraklarında hayvanlarını otlatır, nice imkan kapısını obalarına açıp, ihya olurlar!" diyerek oylamanın tekrarlanmasını istedi.

Bu sözler üzerine fikir değiştiren beylerin çoğunluğu Gündüz Bey'i destekledi. Vezir Alemşah, "Gayrı beylik postu senindir Gündüz Bey! Beyliğin cümle Kayı'ya hayırlı ola! Ulu Bey Ertuğrul Gazi'nin postu senin hakkındır. Bir asinin değil!" diyerek yeni Kayı beyini tebrik etti.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 80'inci bölümü seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.