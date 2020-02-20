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20.02.2020

Kayı Obası, müminlerin Okçular Tepesi'dir oğul! | Kuruluş Osman son bölüm

Kayı Obası, müminlerin Okçular Tepesi'dir oğul! "Müminler dağılınca, müşrikler ayaklanır!" | ATV ekranlarının izlenme rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman izle! Diziseverler tarafından büyük beğeni alan Kuruluş Osman 11. bölümüyle ekranlara geldi. Burak Özçivit'in Osman Bey karakteriyle başrolünü oynadığı Kuruluş Osman 11. yeni bölümü ile ilgili sahneleri ve fragmanları ahaber.com.tr/videolar sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.

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Kayı Obası, müminlerin Okçular Tepesi'dir oğul! | Kuruluş Osman son bölüm
Kayı Obası, müminlerin Okçular Tepesi'dir oğul! | Kuruluş Osman son bölüm
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