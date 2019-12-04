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04.12.2019

Kalonoz, Yannis ile anlaşıyor! | Kuruluş Osman 3. yeni bölüm

Kalonoz, Yannis ile anlaşıyor! Bu kutsal yolda ölümüne sizinleyim! | ATV ekranlarının yeni fenomen dizisi Kuruluş Osman izle! Diziseverler tarafından büyük beğeni alan Kuruluş Osman 3. bölümüyle ekranlara geldi. Burak Özçivit'in Osman Bey karakteriyle başrolünü oynadığı Kuruluş Osman 3. yeni bölümü ile ilgili sahneleri ve fragmanları ahaber.com.tr/videolar sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.

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