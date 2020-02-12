Hiç kimse karşımızda duramaz! | Kuruluş Osman 10. bölüm

Osman ağabeyine saldıranları yakalamak için harekete geçiyor! Hiç kimse karşımızda duramaz! | ATV ekranlarının izlenme rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman izle! Diziseverler tarafından büyük beğeni alan Kuruluş Osman 10. bölümüyle ekranlara geldi. Burak Özçivit'in Osman Bey karakteriyle başrolünü oynadığı Kuruluş Osman 10. yeni bölümü ile ilgili sahneleri ve fragmanları ahaber.com.tr/videolar sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.