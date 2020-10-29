Ertuğrul Bey'den Osman Bey'e sert tepki! Burnunu sokma

Kuruluş Osman'ın 31. bölümünde Osman Bey ve babası Ertuğrul Bey arasında ateşli bir tartışma geçti. Osman Bey'in Alp'i Göktuğ'un zindanda olmasına sert çıkan Ertuğrul Bey, Osman Bey'i "Sakın bu işe burnunu sokmaya çalışmayasın. Aksi takdirde bedeli senin için çok ağır olur" sözleriyle uyardı.

Ertuğrul Bey, huzuruna çıkan oğlu Osman Bey'e, "Kanında dolaşan taylar yine şaha kalkmış" sözleriyle öfkesinin sebebini sordu. Osman Bey ise babasına, "Deli taylarımdan haklı çıkmayı duymak istemezdim baba" sözleriyle cevap verdi.

Ertuğrul Bey, oğlu Osman Bey'i şu sözleriyle azarladı;

"Nikola'nın kahpelik peşinde olacağını hepimiz bilirdik. Size uyanık olun demiştim. Alp'in Göktuğ'a sahip çıkamadın. Beni zor durumda bıraktın Osman."

"SENİN ALPLERİN KURMAYA ÇALIŞTIĞIM YENİ OYUNUMU BOZDU"

Osman Bey babası Ertuğrul Bey'e zindanda olan Göktuğ'un orada bırakılmaması gerektiğini diretse de Ertuğrul Bey anlaşmayı bozmaya niyetli değil.

Yapılan anlaşmayı kendilerinin sunduğunu belirten Ertuğrul Bey, "Onlar anlaşmayı kabul etti. Senin Alplerin ise beni zor durumda bıraktı. Alplerine sahip çıkamayan Osman." sözleriyle oğlunun üzerine gitti.

Ertuğrul Bey, Osman Bey'in Alplerinin yaptığını Geyhatu ile olan cephenin yanı sıra bir cephe daha açmak olduğunu belirtirken, "Senin Alplerin benim kurmaya çalıştığım yeni oyunumuz bozdu" dedi.

"SEN ERTUĞRUL BEY MİSİN?"

Babasının Göktuğ'u zindandan kurtarmaya çalışmayacağını anlayan Osman şaşkına dönerek, "Baba, sen Ertuğrul Bey misin?" şaşkınlığını ifade etti.

Ertuğrul Bey tavrından taviz vermeden "Ta kendisiyim. Sakın bu işe burnunu sokmaya çalışmayasın. Aksi takdirde bedeli senin için çok ağır olur" sözleriyle cevap verdi.

Babası Ertuğrul Bey tarafından dizginlenmek istenen Osman Bey yaşadığı hayal kırıklığı ile "Ne ettim de senin gönlünden böyle düştüm." diye sordu.

Osman Bey'in son sözleri şöyle oldu;

"Beylik makamında baba-oğul yoktur, bunu bilesin. Varlık gayemiz obamızın selametidir. "