25 Aralık 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Kuruluş Osman Videoları Ertuğrul Bey beylik namzetini Aksaçlı'ya açıkladı! Cüneyt Arkın ve Tamer Yiğit'in sahnesi geceye damga vurdu

Ertuğrul Bey beylik namzetini Aksaçlı'ya açıkladı! Cüneyt Arkın ve Tamer Yiğit'in sahnesi geceye damga vurdu

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.12.2020 23:25
Usta oyuncular Cüneyt Arkın ve Tamer Yiğit'in rol aldığı Kuruluş Osman 39. yeni bölümüyle bir kez daha reyting rekorları kırdı. Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde Ertuğrul Bey, Aksaçlı'yı ziyaret etti ve beylik namzetinin Osman Bey olduğunu açıkladı. İşte usta oyuncuların geceye damga vuran o sahnesi...

ATV ekranlarında yayınlanan, Çarşamba akşamlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman 39. yeni bölümü ile yine izleyicisini ekranları başına kilitledi.

Kuruluş Osman dizisinin yayınlanan son bölümünde 'Ertuğrul Bey' karakterine hayat veren Tamer Yiğit ve 'Aksaçlı' rolünü canlandıran usta oyuncu Cüneyt Arkın arasında geçen sahne tüm dikkatleri üzerine çekti.

"GAYRI YOLU BENSİZ YÜRÜYECEKSİNİZ"
"Demek vakit geldi! Kayıların Bey'i yeni seferine hazırlanıyor" diyen Aksaçlı'ya Ertuğrul Bey, "Gayrı yolu bensiz yürüyeceksiniz" şeklinde cevap verdi.

YENİ BİR DEVLET HASRETİ İLE YANAN TÜRK'E SİYASET KİM YAPACAK?
Ertuğrul Bey'e cevap veren Aksaçlı, "Yolu aydınlatan yolcunun niyetidir. Senden sonra yolu kim aydınlatacak? Senin soylu niyetini gaza kılıcını kim devralacak? Kut, akıl, irfan kimdedir? Yeni bir devlet hasreti ile yanan Türk'e siyaset kim yapacak? Devletin dayanağı tüccarlara yeni pazarları kim açacak? Devletin vicdanı ahilere kim önderlik yapacak?" sorusunu sordu.

KAYI'NIN YOLUNU AÇACAK OLAN OĞLUM OSMAN'DIR!
Ertuğrul Bey, Aksaçlı'nın suali üzerine "Bey, o kimsedir ki; yolları açan, ufukları gösteren en önde ilerleyen Kayı'nın yolunu açacak olan oğlum Osman'dır! O kılıcıyla fethedecek. Adaleti ile hükmedecek. Siyaseti ile yön tayin edecek" cevabını verdi.

Aksaçlı, Ertuğrul Bey'in sancağı Osman Bey'e devretmesini, "Kararını Allah mübarek eylesin. Biz Osman'a da davasına da inanırız. Türk'ün beklediği devleti Osman kuracak. Onun ardından gelenler de o devleti onun adıyla anacak. Türk'e bu zor zamanında devlet hayali kurduran Kayılara selam olsun!" ifadeleriyle destekledi.

Geceye damga vuran sahnenin ardından Aksaçlı karakterine hayat veren Cüneyt Arkın, Ertuğrul Bey'e "Sefer nereye?" diye sordu. Ertuğrul Bey'in verdiği cevap izleyenlerin tüylerini diken diken etti: "Sefer Alemlerin Rabbinedir"

Kuruluş Osman 39. yeni bölümde gönüllere dokunan sahne! Osman Beye Kuran-ı Kerim ayetini hatırlattı KURULUŞ OSMAN 39. YENİ BÖLÜMDE GÖNÜLLERE DOKUNAN SAHNE! OSMAN BEY'E KUR'AN-I KERİM AYETİNİ HATIRLATTI
Kuruluş Osman 39. yeni bölüm | Osman Bey, Bala Hatun’a böyle iltifat etti KURULUŞ OSMAN 39. YENİ BÖLÜM | OSMAN BEY, BALA HATUN'A BÖYLE İLTİFAT ETTİ

Kuruluş Osman 40. yeni bölüm fragmanı izle | ''Yeni Kayı Beyi...''
Kuruluş Osman 40. yeni bölüm fragmanı izle | ''Yeni Kayı Beyi...''
Ertuğrul Bey vefat etti!
Ertuğrul Bey vefat etti!
Ertuğrul Bey'in Aksaçlı ziyareti
Ertuğrul Bey'in Aksaçlı ziyareti
Kuruluş Osman 39. yeni bölümde gönüllere dokunan sahne!
Kuruluş Osman 39. yeni bölümde gönüllere dokunan sahne!
Osman Bey'den Bala Hatun'a duygulandıran iltifat!
Osman Bey'den Bala Hatun'a duygulandıran iltifat!
Ertuğrul Bey çatışmaya son verdi
Ertuğrul Bey çatışmaya son verdi
Kuruluş Osman - 2. Fragman
Kuruluş Osman - 2. Fragman
Kuruluş Osman 39. yeni bölüm fragmanı izle!
Kuruluş Osman 39. yeni bölüm fragmanı izle!
Yavlak Arslan ve Osman Bey’in ittifakı...
Yavlak Arslan ve Osman Bey’in ittifakı...
Kuruluş Osman 38. yeni bölüm fragmanı izle!
Kuruluş Osman 38. yeni bölüm fragmanı izle!
Kuruluş Osman 37. yeni bölüm | Bala Hatun'un duygu dolu anları
Kuruluş Osman 37. yeni bölüm | Bala Hatun'un duygu dolu anları
Kulucahisar'da ezan sesi! Kuruluş Osman'da kalpleri titreten sahne
Kulucahisar'da ezan sesi! Kuruluş Osman'da kalpleri titreten sahne
Daha Fazla Video Göster