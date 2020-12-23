Usta oyuncular Cüneyt Arkın ve Tamer Yiğit'in rol aldığı Kuruluş Osman 39. yeni bölümüyle bir kez daha reyting rekorları kırdı. Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde Ertuğrul Bey, Aksaçlı'yı ziyaret etti ve beylik namzetinin Osman Bey olduğunu açıkladı. İşte usta oyuncuların geceye damga vuran o sahnesi...

ATV ekranlarında yayınlanan, Çarşamba akşamlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman 39. yeni bölümü ile yine izleyicisini ekranları başına kilitledi.

Kuruluş Osman dizisinin yayınlanan son bölümünde 'Ertuğrul Bey' karakterine hayat veren Tamer Yiğit ve 'Aksaçlı' rolünü canlandıran usta oyuncu Cüneyt Arkın arasında geçen sahne tüm dikkatleri üzerine çekti.

"GAYRI YOLU BENSİZ YÜRÜYECEKSİNİZ"

"Demek vakit geldi! Kayıların Bey'i yeni seferine hazırlanıyor" diyen Aksaçlı'ya Ertuğrul Bey, "Gayrı yolu bensiz yürüyeceksiniz" şeklinde cevap verdi.

YENİ BİR DEVLET HASRETİ İLE YANAN TÜRK'E SİYASET KİM YAPACAK?

Ertuğrul Bey'e cevap veren Aksaçlı, "Yolu aydınlatan yolcunun niyetidir. Senden sonra yolu kim aydınlatacak? Senin soylu niyetini gaza kılıcını kim devralacak? Kut, akıl, irfan kimdedir? Yeni bir devlet hasreti ile yanan Türk'e siyaset kim yapacak? Devletin dayanağı tüccarlara yeni pazarları kim açacak? Devletin vicdanı ahilere kim önderlik yapacak?" sorusunu sordu.

KAYI'NIN YOLUNU AÇACAK OLAN OĞLUM OSMAN'DIR!

Ertuğrul Bey, Aksaçlı'nın suali üzerine "Bey, o kimsedir ki; yolları açan, ufukları gösteren en önde ilerleyen Kayı'nın yolunu açacak olan oğlum Osman'dır! O kılıcıyla fethedecek. Adaleti ile hükmedecek. Siyaseti ile yön tayin edecek" cevabını verdi.

Aksaçlı, Ertuğrul Bey'in sancağı Osman Bey'e devretmesini, "Kararını Allah mübarek eylesin. Biz Osman'a da davasına da inanırız. Türk'ün beklediği devleti Osman kuracak. Onun ardından gelenler de o devleti onun adıyla anacak. Türk'e bu zor zamanında devlet hayali kurduran Kayılara selam olsun!" ifadeleriyle destekledi.

Geceye damga vuran sahnenin ardından Aksaçlı karakterine hayat veren Cüneyt Arkın, Ertuğrul Bey'e "Sefer nereye?" diye sordu. Ertuğrul Bey'in verdiği cevap izleyenlerin tüylerini diken diken etti: "Sefer Alemlerin Rabbinedir"