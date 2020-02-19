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19.02.2020
Dündar ile Gündüz, Balgay’ın elinde! | Kuruluş Osman yeni bölüm
Dündar ile Gündüz, Balgay’ın elinde! | ATV ekranlarının izlenme rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman izle! Diziseverler tarafından büyük beğeni alan Kuruluş Osman 11. bölümüyle ekranlara geldi. Burak Özçivit'in Osman Bey karakteriyle başrolünü oynadığı Kuruluş Osman 11. yeni bölümü ile ilgili sahneleri ve fragmanları ahaber.com.tr/videolar sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.
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