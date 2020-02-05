Bize oyun kuranların, oyunlarını bozacağım! | Kuruluş Osman son bölüm

"Osman daha koşmaya başlamadı!" Bize oyun kuranların, oyunlarını bozacağım! | ATV ekranlarının izlenme rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman izle! Diziseverler tarafından büyük beğeni alan Kuruluş Osman 9. bölümüyle ekranlara geldi. Burak Özçivit'in Osman Bey karakteriyle başrolünü oynadığı Kuruluş Osman 9. yeni bölümü ile ilgili sahneleri ve fragmanları ahaber.com.tr/videolar sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.