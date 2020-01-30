Batur kervana el koydu! | Kuruluş Osman 8. bölüm!

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman 8. bölüm ilgiyle izlenen bir bölümle daha ekranlara geldi. Heyecanın ve temponun hiç düşmediği Kuruluş Osman'da bu hafta; Bala Hatun'un Osman Bey'le görüşmesine Edebalı karşı çıktı. Alişar tarafını seçerken, Edebalı'nın yeni kararı sonrası Osman Bey sevdiği kadın olan Bala Hatun'a söz verdi. Obada olanların ortaya çıkmasının ardından Osman Bey Kalanoz'un planını bozdu. İşte, Kuruluş Osman son bölümden en özel sahneler...