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19.02.2020

Balgay, Nizameddin'in kellesini getiriyor! | Kuruluş Osman yeni bölüm

Balgay, Sofia'yı ziyaret ediyor! Balgay, Nizameddin'in kellesini getiriyor! | ATV ekranlarının izlenme rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman izle! Diziseverler tarafından büyük beğeni alan Kuruluş Osman 11. bölümüyle ekranlara geldi. Burak Özçivit'in Osman Bey karakteriyle başrolünü oynadığı Kuruluş Osman 11. yeni bölümü ile ilgili sahneleri ve fragmanları ahaber.com.tr/videolar sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.

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Balgay, Nizameddin'in kellesini getiriyor! | Kuruluş Osman yeni bölüm
Balgay, Nizameddin'in kellesini getiriyor! | Kuruluş Osman yeni bölüm
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