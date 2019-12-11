Bala Hatun, Sofia'yı rehin alıyor! | Kuruluş Osman yeni bölüm

Bala Hatun, Sofia'yı rehin alıyor! "Ölmek bile umurumda değil! " | ATV ekranlarının yeni fenomen dizisi Kuruluş Osman izle! Diziseverler tarafından büyük beğeni alan Kuruluş Osman 4. bölümüyle ekranlara geldi. Burak Özçivit'in Osman Bey karakteriyle başrolünü oynadığı Kuruluş Osman 4. yeni bölümü ile ilgili sahneleri ve fragmanları ahaber.com.tr/videolar sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.