04 Haziran 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Kuruluş Osman Videoları Arslanbek Sultanbekov'dan Kuruluş Osman'a özel 'Osman Bey' marşı! |Video

Arslanbek Sultanbekov'dan Kuruluş Osman'a özel 'Osman Bey' marşı! |Video

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.06.2020 17:26
Güncelleme:04.06.2020 17:38
Dombranın ustası Arslanbek Sultanbekov’un Bozdağ Müzik tarafından yayınlanacak yeni albümünde de yer alacak ve diziye özel bestelenen ‘Osman Bey Marşı”, ‘Kuruluş Osman’ın 24’üncü bölümünde ilk kez görücüye çıktı.

Osman Bey ve Bala Hatun'un düğünü için Kayı obasında kurulan toy sahnesine Ozan rolüyle konuk olan Arslanbek Sultanbekov, 'Osman Bey' marşını ilk kez seslendirdi.

Sultanbekov'un 'Osman Bey' marşı sosyal medyada büyük beğeniyle karşılandı. Arslanbek Sultanbekov'un özgün yorumuyla beğeni toplayan 'Osman Bey' çalışması, 200'den fazla dijital mecrada müzikseverlerin beğenisine sunuldu.

Arslanbek Sultanbekov’dan Osman Bey marşı
Arslanbek Sultanbekov’dan "Osman Bey" marşı
Kuruluş Osman'ın 24. bölümündeki yarışın kazananı Osman Bey oldu
Kuruluş Osman'ın 24. bölümündeki yarışın kazananı Osman Bey oldu
Kayılar ulufe ile değil iman ile cenk ederler
Kayılar ulufe ile değil iman ile cenk ederler
Kuruluş Osman 24. yeni bölüm | Hazal Hatun, obaya geliyor!
Kuruluş Osman 24. yeni bölüm | Hazal Hatun, obaya geliyor!
Kuruluş Osman dizisinin 24. bölüm 2. fragmanı yayınlandı
Kuruluş Osman dizisinin 24. bölüm 2. fragmanı yayınlandı
Kuruluş Osman 23. bölüm tek parça full izle
Kuruluş Osman 23. bölüm tek parça full izle
Osman Bey, Dündar ile Alişar'ı obaya getiriyor!
Osman Bey, Dündar ile Alişar'ı obaya getiriyor!
Kuruluş Osman 24. bölüm fragmanı yayınlandı
Kuruluş Osman 24. bölüm fragmanı yayınlandı
Alişar'ın konağı ele geçiriliyor!
Alişar'ın konağı ele geçiriliyor!
Kuruluş Osman 23. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Kuruluş Osman 23. bölüm 2. fragmanı izle
Kuruluş Osman 23. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Kuruluş Osman 23. bölüm 2. fragmanı izle
Kuruluş Osman 22. bölüm tek parça full izle
Kuruluş Osman 22. bölüm tek parça full izle
Osman Bey'in kutlu rüyası
Osman Bey'in kutlu rüyası
Daha Fazla Video Göster