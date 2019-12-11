Alişar Bey, Nizameddin'den hesap soruyor! | Kuruluş Osman son bölüm

Alişar Bey, Nizameddin'den hesap soruyor! "Boğazından geçen lokmanın hakkını vermeyenin boğaza da ihtiyacı yoktur!" | ATV ekranlarının yeni fenomen dizisi Kuruluş Osman izle! Diziseverler tarafından büyük beğeni alan Kuruluş Osman 4. bölümüyle ekranlara geldi. Burak Özçivit'in Osman Bey karakteriyle başrolünü oynadığı Kuruluş Osman 4. yeni bölümü ile ilgili sahneleri ve fragmanları ahaber.com.tr/videolar sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.