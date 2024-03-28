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‘Kuruluş Osman’ın nefesleri kesen 154. Bölümünde obada yangın çıktı! Gazi Alp işte böyle kurtuldu

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Giriş: 28.03.2024 00:28
Güncelleme:28.03.2024 00:30
‘Kuruluş Osman’ın nefesleri kesen 154. Bölümünde Ayça Hatun’un çadırda çıkardığı yangının içinde kalan Gazi Alp, Elçim Hatun tarafından kurtarıldı.
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