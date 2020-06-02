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Videolar Kuruluş Osman Videoları Kuruluş Osman dizisinin 24. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Kuruluş Osman dizisinin 24. bölüm 2. fragmanı izle! | VİDEO

Kuruluş Osman dizisinin 24. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Kuruluş Osman dizisinin 24. bölüm 2. fragmanı izle! | VİDEO

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Giriş: 02.06.2020 19:34
Güncelleme:02.06.2020 19:45
Kuruluş Osman 24. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! ATV'nin Çarşamba akşamlarına damga vuran rekortmen dizisi Kuruluş Osman'ın 24. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. ATV'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman'ın 24. bölüm 2. fragmanına Osman Bey'in "Kayı Obası kocaman bir mezarlık olacak!" sözleri damga vurdu. Kuruluş Osman 24. bölüm 2. fragmanı izle | VİDEO

Osman Bey, Bala Hatun'la nikahının ardından düğün hazırlıkları yaparken, Kayı Obası'nda sürpriz gelişmeler yaşanacak.

Alişar tehlikesini ortadan kaldırıp Dündar'ın gerçekleri öğrenmesini sağlayan Osman Bey; bu bölümde Kayı Obası'nda yeni bir tehlikeyle karşı karşıya kalırken, uç bölgesindeki Moğol baskısını kırmak için mücadeleye girişecek.

Osman Bey, Moğollara karşı mücadeleyi nasıl örgütleyecek?

Osman Bey, Türkmen obalarından beklediği desteği alabilecek mi? Geyhatu ve Moğollar, sancak beylerinin öldürülmesine nasıl tepki verecek? Dündar tarafından Alişar'la evlendirilen Aygül'ün akıbeti ne olacak?

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