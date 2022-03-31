Kuruluş Osman 89. bölüm fragmanı yayınlandı | “Biz hep vaktini bekledik!”

Kuruluş Osman 89. yeni bölüm fragmanı izle atv'nin aksiyon sahneleriyle izleyicileri ekranlara kilitleyen dizisi Kuruluş Osman yine dopdolu bir bölümle geliyor. Kuruluş Osman'ın yeni bölüm fragmanına “Bu vakte kadar nice hain yanımızda durdu! Gözümüzün içine baktılar! Biz hep vaktini bekledik!” sözleri damga vurdu. İşte Kuruluş Osman Osman 89. yeni bölüm fragmanı…