26 Mart 2022, Cumartesi
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Kuruluş Osman 88. bölüm fragmanı yayınlandı | “Gayrı hedef İnegöl’dür!”
Kuruluş Osman 88. yeni bölüm fragmanı izle atv'nin aksiyon sahneleriyle izleyicileri ekranlara kilitleyen dizisi Kuruluş Osman yine dopdolu bir bölümle geliyor. Kuruluş Osman'ın yeni bölüm fragmanına “Gayrı hedef İnegöl’dür!” sözleri damga vurdu. İşte Kuruluş Osman Osman 88. yeni bölüm fragmanı…