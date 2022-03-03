03 Mart 2022, Perşembe
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Kuruluş Osman 85. yeni bölüm fragmanı izle! “Gayrı zalimin vakti doldu!"
ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın 85. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında geçen “Gayrı zalimin vakti doldu!" sözleri izleyicileri heyecanlandırdı. Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı izle...