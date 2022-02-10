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Kuruluş Osman 82. yeni bölüm fragmanı izle! ''Ağabeyimin kanı bana helal midir?”

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Giriş: 10.02.2022 00:42
Kuruluş Osman'ın 82. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Milyonların merakla beklediği 82. yeni bölümde bomba gelişmeler yaşanacak gibi duruyor. Yeni fragmanda, Osman Bey'in “Şeyh’im! Ağabeyimin kanı bana helal midir?” sorusu dikkat çekiyor. Kuruluş Osman 82. yeni bölüm fragmanı izle...
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