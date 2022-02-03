03 Şubat 2022, Perşembe
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Kuruluş Osman 81. yeni bölüm fragmanı izle! "Benim töremde zalime merhamet yok!"
Kuruluş Osman 81. bölüm fragmanı izle! Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kuruluş Osman'ın 81. yeni bölüm fragmanına, "Benim töremde zalime merhamet yok!" sözleri damga vurdu. İşte merakla beklenen fragman...