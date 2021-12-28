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Videolar Kuruluş Osman Videoları Kuruluş Osman 77. yeni bölüm 2. fragmanı izle! "Seni bu gaflet uykusundan, hainlerin kanıyla sulanan adalet pusatım uyandıracak!"

Kuruluş Osman 77. yeni bölüm 2. fragmanı izle! "Seni bu gaflet uykusundan, hainlerin kanıyla sulanan adalet pusatım uyandıracak!"

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Giriş: 28.12.2021 10:49
Güncelleme:28.12.2021 10:49
Kuruluş Osman 77. yeni bölüm 2. fragmanı! ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kuruluş Osman'ın 77. yeni bölüm 2. fragmanında "Seni bu gaflet uykusundan, hainlerin kanıyla sulanan adalet pusatım uyandıracak!" sözleri dikkat çekti.

ŞEYH EDEBALI ZİNDANA ATILIYOR

Kayı Alplerinin kaçırıldığını öğrenen Vezir Alemşah küplere biner ve Şeyh Edebalı'yı zindana atar. Osman Bey, Şeyh Edebalı'yı kurtarmak için stratejisini belirlerken, Vezir Alemşah ve tekfurların ittifakını bozmayı planlayarak İnegöl pazarını hedef alır. Nikola'dan Mari'nin intikamını almak için Osman Bey'le birlik olan Kosses ise Rogatus'u yanına çekme uğraşındadır.

OSMAN BEY KAYI OBASI'NA DÖNÜYOR

Osman Bey, gizlice Kayı Obası'na giderek ağabeyi Gündüz Bey'le sert biçimde yüzleşir. Ağabeyinden yokluğunda beylik postuna oturmasının hesabını soran Osman Bey, ardından kendisini asi ilan eden Vezir Alemşah'ın karşısına dikilir ve kılıcını boğazına dayar. Şeyh Edebalı'yı kurtarmak için Osman Bey'in planı ne olacaktır? Gizlice Kayı Obası'na giden Osman Bey'i bekleyen tehlike ne? Osman Bey, Vezir Alemşah ile tekfurların ittifakını bozabilecek mi? Osman Bey, Vezir Alemşah'la nasıl hesaplaşacak? Kayı postuna oturan Gündüz Bey'in yeni hamlesi ne olacak?

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