ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın 63. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kuruluş Osman'ın yeni bölüm fragmanında "Bizim cenk için hazırlığa ihtiyacımız yoktur!" sözleri dikkat çekerken, Selçuklu Sultanı Mesut'un, Osman Bey'i büyük bir savaşın arifesinde olduklarını söyleyerek uyardığı görülüyor. Kuruluş Osman 63. yeni bölüm fragmanı izle...