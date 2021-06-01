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Kuruluş Osman 61. bölüm fragmanı yayınlandı! | Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı izle

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Giriş: 01.06.2021 11:02
İkinci sezonunda da seyirciden büyük ilgi gören ve reytinglerin zirvesinden inmeyen 'Kuruluş Osman', 2 Haziran Çarşamba saat 20:00'de heyecan ve aksiyon yüklü yeni bölümüyle atv ekranında olacak. Dizinin 61'inci bölümünde Osman Bey, Bamsı Bey'in intikamını almak için Togay'ın izini sürerken, Nikola ve Togay da Osman Bey'i tuzağa çekmeye çalışıyor. İşte Kuruluş Osman 61. yeni bölüm fragmanı...

TOGAY VE NİKOLA GÜÇLERİNİ BİRLEŞTİRİYOR

Bamsı Bey'in şehit düşmesinin ardından, Osman Bey, Togay'dan intikam almak için and içer. Osman Bey'i can evinden vurduğunun farkında olan Togay ise Nikola ile ittifakını geliştirip Kayılara son darbeyi vurmak için büyük bir ordu kurar.

OSMAN BEY, TOGAY'IN İZİNİ SÜRÜYOR

Moğol kampına yaptığı baskınla Togay'a darbe indiren Osman Bey, Togay'ı bulmak için tüm imkanlarını seferber eder. Nikola'dan aldığı askerlerle ordusunu büyüten Togay ise cenk meydanında Osman Bey'e ve alplerinin karşısına dikilir.

OSMAN BEY İTTİFAKI DAĞITABİLECEK Mİ?

Osman Bey, birleşik Bizans-Moğol ordusunu mağlup edebilecek mi? Osman Bey, Bamsı Bey'in intikamını almak için nasıl bir oyun kuracak? Nikola ve Togay'ın güçlerini birleştirmesi uç bölgesinde dengeleri nasıl değiştirecek? Kayı Obası'nda Bala Hatun ve Malhun Hatun arasında neler yaşanacak? Vali Yargıcı'nın emrine karşı gelen Togay, ne planlıyor?

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