BİZE ULAŞIN
23.12.2019
Kuruluş Osman 6. bölüm 2.fragmanı yayınlandı | Kuruluş Osman yeni fragman izle
Kuruluş Osman 6. bölüm fragmanı izle! ATV'nin yeni dizisi Kuruluş Osman 6. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Çarşamba akşamlarına damga vuran Kuruluş Osman dizisi izleyenleri ekran başına kilitledi. Dizinin 6. bölüm 2. fragmanına "Ya şehadet, ya muzafferiyet!" sözü damga vurdu.. İşte 25 Aralık Çarşamba günü ATV ekranlarında yayınlanacak olan Kuruluş Osman'ın 6. bölümünün ilk tanıtım fragmanı...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.