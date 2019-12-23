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23.12.2019

Kuruluş Osman 6. bölüm 2.fragmanı yayınlandı | Kuruluş Osman yeni fragman izle

Kuruluş Osman 6. bölüm fragmanı izle! ATV'nin yeni dizisi Kuruluş Osman 6. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Çarşamba akşamlarına damga vuran Kuruluş Osman dizisi izleyenleri ekran başına kilitledi. Dizinin 6. bölüm 2. fragmanına "Ya şehadet, ya muzafferiyet!" sözü damga vurdu.. İşte 25 Aralık Çarşamba günü ATV ekranlarında yayınlanacak olan Kuruluş Osman'ın 6. bölümünün ilk tanıtım fragmanı...

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Kuruluş Osman 6. bölüm 2.fragmanı yayınlandı
Kuruluş Osman 6. bölüm 2.fragmanı yayınlandı
Kuruluş Osman 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı
Kuruluş Osman 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı
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