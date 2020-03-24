Kuruluş Osman 16. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Kuruluş Osman 16. bölüm fragmanı izle | VİDEO

Kuruluş Osman 16. yeni bölüm son fragmanı izle! Kuruluş Osman son bölüm fragmanı yayınlandı! | ATV ekranlarının izlenme rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman 15. bölümüyle büyük beğeni almıştı. 16. bölümü merakla bekleyen diziseverler, Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. 25 Mart Çarşamba günü ekranlara gelecek olan Kuruluş Osman'ın 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde,Osman Bey'in "Dündar Bey'in ölümü benim elimden oldu!" sözü dikkat çekti. Osman Bey karakterine Burak Özçivit'in hayat verdiği Kuruluş Osman 16. yeni bölüm fragmanı izle...