24 Mart 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
24.03.2020

Kuruluş Osman 16. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Kuruluş Osman 16. bölüm fragmanı izle | VİDEO

Kuruluş Osman 16. yeni bölüm son fragmanı izle! Kuruluş Osman son bölüm fragmanı yayınlandı! | ATV ekranlarının izlenme rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman 15. bölümüyle büyük beğeni almıştı. 16. bölümü merakla bekleyen diziseverler, Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. 25 Mart Çarşamba günü ekranlara gelecek olan Kuruluş Osman'ın 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde,Osman Bey'in "Dündar Bey'in ölümü benim elimden oldu!" sözü dikkat çekti. Osman Bey karakterine Burak Özçivit'in hayat verdiği Kuruluş Osman 16. yeni bölüm fragmanı izle...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Kuruluş Osman 16. bölüm 2. fragmanı yayınlandı
Kuruluş Osman 16. bölüm 2. fragmanı yayınlandı
Osman Bey, Dündar Bey'den hesap soruyor
Osman Bey, Dündar Bey'den hesap soruyor
Kuruluş Osman 16.yeni bölüm fragmanı izle!
Kuruluş Osman 16.yeni bölüm fragmanı izle!
Otağında koca bir delik var Dündar!
Otağında koca bir delik var Dündar!
Kuruluş Osman 15.yeni bölüm | Osman Bey’in Moğollar’dan İntikamı
Kuruluş Osman 15.yeni bölüm | Osman Bey’in Moğollar’dan İntikamı
Kuruluş Osman 15.yeni bölüm 2.fragman
Kuruluş Osman 15.yeni bölüm 2.fragman
Kuruluş Osman 14. son bölüm tek parça izle
Kuruluş Osman 14. son bölüm tek parça izle
Kuruluş Osman 15.yeni bölüm fragmanı!
Kuruluş Osman 15.yeni bölüm fragmanı!
Osman'ın cenki başlamıştır!
Osman'ın cenki başlamıştır!
Osman Bey kaçmayı başarıyor!
Osman Bey kaçmayı başarıyor!
Samsa Osman Bey ile barıştı
Samsa Osman Bey ile barıştı
Kuruluş Osman 14.yeni bölüm | Sen Moğol değilsin Kongar
Kuruluş Osman 14.yeni bölüm | "Sen Moğol değilsin Kongar"
Daha Fazla Video Göster