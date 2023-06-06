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Videolar Kuruluş Osman Videoları Kuruluş Osman 129. bölüm 2. fragmanı izle | “Bütün mevkilere haber salasınız! Eli pusat tutan bütün yiğitler bizim ardımızda olacaklar!”

Kuruluş Osman 129. bölüm 2. fragmanı izle | “Bütün mevkilere haber salasınız! Eli pusat tutan bütün yiğitler bizim ardımızda olacaklar!”

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Giriş: 06.06.2023 13:34
Güncelleme:06.06.2023 13:34
atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman'ın 129. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyen yapımın yeni bölüm fragmanına “Bütün mevkilere haber salasınız! Eli pusat tutan bütün yiğitler bizim ardımızda olacaklar!” sözleri damga vurdu. İşte Kuruluş Osman 129. bölüm 2. fragmanı...

OSMAN BEY NAYMAN'IN KELLESİNİ ALACAK MI?

Nayman ne olursa olsun Osman Bey'e büyük bir darbe vurmakta kararlıdır. Nayman, Osman Bey'in evladı Fatma'yı yakalamayı kafasına koymuştur. Hatunlar Nayman'la kıran kırana dövüşürler. Yenişehir'e varan Osman Bey, Nayman'ın attığı pusu haberini alır. Fatma'nın yokluğuyla çalkalanan Yenişehir'de bütün oklar Fatma'nın, Malhun Hatun'la gittiğini göstermektedir. Osman Bey ve alpları derhal yola çıkarlar. Osman Bey, Nayman'ı ele geçirir. Nayman'ın yaptıkları artık Osman Bey'in öfkesini katmerlemiştir. Osman Bey, Nayman'ın cezasını kesip, kellesini alacak mıdır?

TEKFUR VALENS VE OSMAN BEY KARŞI KARŞIYA!

Osman Bey'in Nayman'ı yakaladığını öğrenen Tekfur Valens'in artık tek hedefi Osman'ı yok etmektir. Tekfur Valens Konstantiniyye'ye gider. İmparator Andronikos'la görüşen Tekfur Valens İmparator'dan büyük bir ordu ister. Tekfur Valens orduyu getirmek için İmparator Andronikos'u nasıl ikna etmiştir? Tekfur Valens kurduğu büyük orduyla kimsenin tahmin edemeyeceği bir oyun kuracaktır. Bu oyun ne olacaktır? Osman Bey, Tekfur Valens'in adımlarından haberdardır. Eli pusat tutan bütün yiğitleri ardında toplamak için emir verir. Osman Bey, kurulan Bizans Ordusu'na karşı kendi ordusuyla nasıl bir oyun kuracaktır? Hilal ve Haçın savaşacağı büyük karşılaşma sonunda olacak mıdır?

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Eli pusat tutan bütün yiğitler bizim ardımızda olacaklar!”
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