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Videolar Kuruluş Osman Videoları Kuruluş Osman 127. bölüm 2. fragmanı izle | “Alplar gayrı fethe yürüyeceğiz! Hedefimiz Koyunhisar’dır!”

Kuruluş Osman 127. bölüm 2. fragmanı izle | “Alplar gayrı fethe yürüyeceğiz! Hedefimiz Koyunhisar’dır!”

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Giriş: 23.05.2023 12:45
Güncelleme:23.05.2023 12:45
Kuruluş Osman 127. bölüm 2. fragmanı izle! atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman'ın merakla beklenen fragmanı yayınlandı. Her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyen yapımın tanımıtına, “Alplar gayrı fethe yürüyeceğiz! Hedefimiz Koyunhisar’dır!” sözleri damga vurdu. İşte Kuruluş Osman 127. bölüm 2. fragmanı...

OSMAN BEY, TEKFUR VALENS'E NASIL KARŞILIK VERECEK?

Tekfur Valens büyük bir ordu toplamaktadır. Osman Bey, Ak Sakallılar'la istişare ederek Tekfur Valens'in yeni oyununu değerlendirir. Osman Bey için artık av vaktidir! Osman Bey, evlatları ve alpları Tekfur Valens'in oyununa nasıl karşılık verecektir?

OSMAN BEY'İN HEDEFİ KOYUNHİSAR!

Osman Bey, Tekfur'un gelmekte olan ordusuna aldırış etmeden yeni hedefini koyar. Hedef artık Koyunhisar'dır. Osman Bey, Koyunhisar'ı almak için nasıl bir hamle yapacaktır?

ALÇİÇEK HATUN'UN AKIBETİ NE OLACAK?

İsmihan Sultan ve Sultan Alaeddin kaçtıkları yerde intikam alma peşindedirler. İsmihan Sultan, Bengi'den intikam almak için Alçiçek'i kurban etme peşindedir. Pusuya düşen Alçiçek'in akıbeti ne olacaktır?

HATUNLARIN İSMİHAN SULTAN'A KARŞI OYUNU!

Hatunlar, İsmihan Sultan'ı yakalamak için bir oyun içine girmişlerdir. İsmihan Sultan'ı ele geçirmek için yaptıkları oyun neye mâl olacaktır? İsmihan Sultan, Alçiçek'in öldüğünü söyler. Alçiçek gerçekten ölmüş müdür?

ESRİGÜN HATUN'UN YENİŞEHİR VAZİFESİ!

Esrigün Hatun, Yenişehir'e bomba gibi düşer. Uçların dağılan şirazesini toplayacaktır. İsmihan Sultan ve Malhun Hatun arasındaki gerilim nereye varacaktır?

OSMAN BEY VE EVLATLARI, TEKFUR VALENS'İN TUZAĞINDAN KURTULABİLECEK Mİ?

Osman Bey ve evlatları Tekfur Valens'le yapılan çarpışmada büyük bir tuzağa düşerler. Bu kurtulabilecekler midir?

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