Kuruluş Osman 126. bölüm fragmanı izle | “Ant olsun ki Türk’ü hür kılacağım!”

atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman'ın 125. bölüm fragmanı yayınlandı. Her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyen yapımın yeni bölüm fragmanına “Ant olsun ki Türk’ü hür kılacağım!” sözleri damga vurdu. İşte Kuruluş Osman 126. bölüm fragmanı...