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Videolar Kuruluş Osman Videoları Kuruluş Osman 126. bölüm fragmanı izle | “Ant olsun ki Türk’ü hür kılacağım!”

Kuruluş Osman 126. bölüm fragmanı izle | “Ant olsun ki Türk’ü hür kılacağım!”

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Giriş: 13.05.2023 17:08
Güncelleme:13.05.2023 17:08
atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman'ın 125. bölüm fragmanı yayınlandı. Her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyen yapımın yeni bölüm fragmanına “Ant olsun ki Türk’ü hür kılacağım!” sözleri damga vurdu. İşte Kuruluş Osman 126. bölüm fragmanı...
“Ant olsun ki Türk’ü hür kılacağım!”
“Ant olsun ki Türk’ü hür kılacağım!”
“Biz düştüğümüz vakit bizim sancağımızı kaldıracak elbet vardır!”
“Biz düştüğümüz vakit bizim sancağımızı kaldıracak elbet vardır!”
“Benim durduğumu nerede gördün, buna müsaade edeceğimi mi sanırsın?”
“Benim durduğumu nerede gördün, buna müsaade edeceğimi mi sanırsın?”
“Şeyhimin kılına dahi zarar verirlerse bu cihanı başlarına geçiririm!”
“Şeyhimin kılına dahi zarar verirlerse bu cihanı başlarına geçiririm!”
“Azalarak yok olacaksınız! Ta ki biteceğiniz o meydan kurulana dek!”
“Azalarak yok olacaksınız! Ta ki biteceğiniz o meydan kurulana dek!”
Bala’yı koruyun
Bala'yı koruyun
Burası Türk’ün yurdudur! Buraya girebilirsiniz ama ölmeden çıkamazsınız!”
"Burası Türk’ün yurdudur! Buraya girebilirsiniz ama ölmeden çıkamazsınız!”
“Burası Türk’ün yurdudur! Buraya girebilirsiniz ama ölmeden çıkamazsınız!”
“Burası Türk’ün yurdudur! Buraya girebilirsiniz ama ölmeden çıkamazsınız!”
“Sana bu toprakları mezar etmezsem bana da Osman demesinler!”
“Sana bu toprakları mezar etmezsem bana da Osman demesinler!”
Osman Bey’in konağına baskın
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