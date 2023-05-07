Kuruluş Osman 125. bölüm fragmanı izle | “Benim durduğumu nerede gördün, buna müsaade edeceğimi mi sanırsın?”

atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman'ın 125. yeni bölüm yeni fragmanı yayınlandı. Her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyen yapımın yeni bölüm fragmanına “Benim durduğumu nerede gördün, buna müsaade edeceğimi mi sanırsın?” sözleri damga vurdu. İşte Kuruluş Osman 125. bölüm fragmanı...