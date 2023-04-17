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Videolar Kuruluş Osman Videoları Kuruluş Osman 122. bölüm 2. fragmanı izle | “Bu topraklar hiçbir daim düşmansız olmayacaktır!”

Kuruluş Osman 122. bölüm 2. fragmanı izle | “Bu topraklar hiçbir daim düşmansız olmayacaktır!”

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Giriş: 17.04.2023 17:13
Güncelleme:17.04.2023 17:13
atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman'ın 122. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyen yapımın yeni bölüm fragmanına “Bu topraklar hiçbir daim düşmansız olmayacaktır!” sözleri damga vurdu. İşte Kuruluş Osman 122. bölüm 2. fragmanı...
“Bu topraklar hiçbir daim düşmansız olmayacaktır!”
“Bu topraklar hiçbir daim düşmansız olmayacaktır!”
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