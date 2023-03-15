Kuruluş Osman 118. bölüm 2. fragmanı izle | "Gayrı o zalimlere verdiğimiz fırsat bitsin!"

atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman'ın 118. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyen yapımın yeni bölüm fragmanına "Gayrı o zalimlere verdiğimiz fırsat bitsin!" sözleri damga vurdu. İşte Kuruluş Osman 118. bölüm 2. fragmanı...

Osman Bey, Nayman'a tuzak kuruyor

Nayman kayıp olan altınlarını nihayet bulmuştur. Fakat altınlarla ilgili hiç ummadığı bir tuzak Nayman'ı beklemektedir. Osman Bey'in Nayman'a kurduğu tuzak nedir?

Osman Bey'in hedefi İnegöl

Osman Bey hem içte hem dışta büyük bir kıskaca alındığının farkındadır. Fakat hiçbir darlık o'nu yolundan çevirmeyecektir ve fütuhata kaldığı yerden devam edecektir. Osman Bey'in hedefi İnegöl'dür! Osman Bey'i bu yolda nasıl zorluklar beklemektedir?

Osman Bey ve İsmihan Sultan işbirliği yapabilecek mi?

Osman Bey, İnegöl'ün fethi için İsmihan Sultan'la işbirliği yapmalıdır. Osman Bey, İsmihan Sultan'ı nasıl yanına çekecektir?

Nayman'ın gözü Osman Bey'in en kıymetli mülkünde!

Osman Bey ve alpları İnegöl surlarına dayanmışken Nayman da Osman Bey için en kıymetli olan mülkü almanın peşindedir. Nayman gözünü nereye dikmiştir? Osman Bey her şeye rağmen İnegöl fethinde kararlıdır. Osman Bey, İnegöl'ü fethedebilecek midir?

Bengi Hatun ihanet mi ediyor?

Herkes gibi Öktem Bey de İnegöl'ün fethi için Osman Bey'in yanında yer alırken Bengi Hatun, Öktem Bey'le aynı yolda yürüyecek midir? Yoksa Osman Bey'le olan ittifaka ihanet mi edecektir?

Frigg için yolun sonu mu geliyor?

Bir yanda İnegöl'ün fetih hazırlıkları sürerken öte yanda hatunlar Frigg'i öldürmek için plan yaparlar. Orhan Bey ve Alaeddin Bey'e zarar vermek isteyen Frigg, emeline ulaşabilecek midir? Frigg'in Bala Hatun'un gazabına uğramasına sebep olan hamlesi nedir?