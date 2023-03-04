Kuruluş Osman 117. bölüm fragmanı izle | “Gayrı gaza da zafer de benimdir!”

atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman'ın 117. yeni bölüm yeni fragmanı yayınlandı. Her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyen yapımın yeni bölüm fragmanına “Gayrı gaza da zafer de benimdir!” sözleri damga vurdu. İşte Kuruluş Osman 117. bölüm fragmanı...