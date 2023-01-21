21 Ocak 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Kuruluş Osman Videoları Kuruluş Osman 114. yeni bölüm fragmanı izle | “Ya Nayman ile savaşacaksınız! Ya benimle!”

Kuruluş Osman 114. yeni bölüm fragmanı izle | “Ya Nayman ile savaşacaksınız! Ya benimle!”

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.01.2023 16:29
Güncelleme:21.01.2023 16:29
atv'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman 114. yeni bölüm yeni fragmanı yayınlandı. Fragmana “Ya Nayman ile savaşacaksınız! Ya benimle!” sözleri damga vurdu. İşte Kuruluş Osman 114. bölüm fragmanı...
“Ya Nayman ile savaşacaksınız! Ya benimle!”
“Ya Nayman ile savaşacaksınız! Ya benimle!”
Şeyh Edebali’den dostluk ve kardeşlik nasihati!
Şeyh Edebali’den dostluk ve kardeşlik nasihati!
Sana vereceğim tek şey ölüm olacak!
"Sana vereceğim tek şey ölüm olacak!"
“Bizden büyükler! Bizden çoklar! Evelallah biz onlara dengiz!”
“Bizden büyükler! Bizden çoklar! Evelallah biz onlara dengiz!”
Osman Bey cezasını kesti
Osman Bey cezasını kesti
Kuruluş Osman’a damga vurdu
Kuruluş Osman'a damga vurdu
Kuruluş Osman 112. bölüm fragmanı
Kuruluş Osman 112. bölüm fragmanı
Nice azlar nice çoklara galip geldi
"Nice azlar nice çoklara galip geldi"
“Baş veririz, can veririz ama asla teslim olmayız!”
“Baş veririz, can veririz ama asla teslim olmayız!”
“Hiç beklemedikleri anda, beklemedikleri yerden saldıracağız!”
“Hiç beklemedikleri anda, beklemedikleri yerden saldıracağız!”
Kuruluş Osman 110. bölüm 2. fragmanı
Kuruluş Osman 110. bölüm 2. fragmanı
“Ben zalimlerin kabusu, Osman Bey’im!”
“Ben zalimlerin kabusu, Osman Bey’im!”
Daha Fazla Video Göster