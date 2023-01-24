Kuruluş Osman 114. bölüm 2. fragmanı | "Büyük milletlerin varlığı, adsız yiğitlerin kahramanlığı ile var olur!"

atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman 114. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Fragmana "Büyük milletlerin varlığı, adsız yiğitlerin kahramanlığı ile var olur!" sözleri damga vurdu. İşte Kuruluş Osman 114. bölüm 2. fragmanı...

Nayman 40 bin nökerle Konya'ya giriyor

Nayman'ın kırk bin nökerle Konya'ya girdiği haberi herkesi tedirgin etmektedir. Osman Bey tehlikenin farkındadır. Osman Bey'in bu hususta ilk adımı ne olacaktır?

''Ya Nayman'la savaşırsınız, ya da benimle!''

Osman Bey, Nayman'a karşı savaşmakta kararlıdır. Bütün obaları gazaya çağıracaktır. Fakat Beyler bu çağrıya sıcak bakmaz. ''Bu belayı kim üzerimize çektiyse o def edecek'' diyerek Osman Bey'i yalnız bırakacaklarının sinyalini verirler. Osman Bey, beyleri yanında birleyebilecek midir?

İsmihan Sultan'ın Nayman planı!

İsmihan Sultan da Nayman'a karşı önlem almak için planını devreye sokacaktır. "Nayman'ı durduramazsak, değil İnegöl'ü her şeyi kaybederiz." diyerek Türk Beyleri'ni ikna çalışmalarına başlamıştır. İsmihan Sultan, Nayman tehlikesini lehine çevirmek için ne yapacaktır?

İsmihan Sultan, Osman Bey'e evlat acısı yaşatmakta kararlı!

İsmihan Sultan her ne kadar barış sağlamış görünse de Osman Bey'e karşı savaş pusatlarını indirmemiştir. Osman Bey'e evlat acısı yaşatmakta kararlıdır. Orhan'ı kardeşi Alaeddin'in pusadıyla zehirleyecek ve onu ölmekten beter edecektir. Orhan'ın zehirlenmesi obanın ortasına ateş gibi düşmüştür. Orhan'ın akıbeti ne olacaktır?

Turgut Bey İnegöl'ün düşmesi karşısında ne yapacaktır?

İnegöl artık Olof'un elindedir. Osman Bey bu durumun iç yüzünü öğrenmek için nasıl bir hamle yapacaktır? Turgut Bey elinden giden kalesi için Olof'tan nasıl hesap soracaktır?

Olof ve İsmihan Sultan ittifakı sona mı eriyor?

İnegöl'ü İsmihan Sultan'dan habersiz alan Olof, İsmihan Sultan'a karşı nasıl bir tavır takınacaktır? Olof ve İsmihan Sultan arasındaki ittifak bitecek midir? Öte yandan Bayındır Bey, Osman Bey'e karşı iyice bilenmiştir. Moğolları uçlara getirmekle suçladığı Osman Bey'e karşı Bayındır Bey ne yapacaktır?