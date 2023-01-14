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Videolar Kuruluş Osman Videoları Kuruluş Osman 113. yeni bölüm fragmanı izle | “Bizden büyükler! Bizden çoklar! Evelallah biz onlara dengiz!”

Kuruluş Osman 113. yeni bölüm fragmanı izle | “Bizden büyükler! Bizden çoklar! Evelallah biz onlara dengiz!”

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Giriş: 14.01.2023 15:48
Güncelleme:14.01.2023 15:48
atv'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman 113. yeni bölüm yeni fragmanı yayınlandı. Fragmanda Osman Bey'in “Bizden büyükler! Bizden çoklar! Evelallah biz onlara dengiz!” sözleri damga vurdu. İşte Kuruluş Osman 113. bölüm fragmanı...
“Bizden büyükler! Bizden çoklar! Evelallah biz onlara dengiz!”
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