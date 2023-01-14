14 Ocak 2023, Cumartesi
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Kuruluş Osman 113. yeni bölüm fragmanı izle | “Bizden büyükler! Bizden çoklar! Evelallah biz onlara dengiz!”
atv'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman 113. yeni bölüm yeni fragmanı yayınlandı. Fragmanda Osman Bey'in “Bizden büyükler! Bizden çoklar! Evelallah biz onlara dengiz!” sözleri damga vurdu. İşte Kuruluş Osman 113. bölüm fragmanı...