17 Ocak 2023, Salı
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Kuruluş Osman 113. bölüm 2. fragmanı izle | "Sana vereceğim tek şey ölüm olacak!"
atv'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman 113. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Her hafta izleyiciyi ekran başına kilitleyen Kuruluş Osman'ın yeni bölüm fragmanına, "Sana vereceğim tek şey ölüm olacak!" sözleri damga vurdu. İşte Kuruluş Osman 113. bölüm 2. fragmanı...