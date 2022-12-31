31 Aralık 2022, Cumartesi
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Kuruluş Osman 111. yeni bölüm fragmanı | “Hiç beklemedikleri anda, beklemedikleri yerden saldıracağız!”
Atv’nin büyük hayran kitlesine sahip dizisi Kuruluş Osman 111. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Çarşamba günü yayınlanacak Kuruluş Osman’a “Hiç beklemedikleri anda, beklemedikleri yerden saldıracağız!” sözleri damga vuracak. İşte Kuruluş Osman 111. yeni bölüm fragmanı...