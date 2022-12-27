Kuruluş Osman 110. bölüm 2. fragmanı | “Yalnızca Bilecik değil, Karacahisar da Kulucahisar da evvelden olduğu gibi benim kalemdir!”

Atv’nin büyük hayran kitlesine sahip dizisi Kuruluş Osman 110. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Çarşamba günü yayınlanacak Kuruluş Osman’a “Yalnızca Bilecik değil, Karacahisar da Kulucahisar da evvelden olduğu gibi benim kalemdir!” sözleri damga vuracak. İşte Kuruluş Osman 110. yeni bölüm fragmanı...