Kuruluş Osman 108. yeni bölüm fragmanını | "Eğer beni yurdumdan atmak isterseniz, ortada bir yurt koymam!"

Kuruluş Osman 108. yeni bölüm fragmanını izle! ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman'ın merakla beklenen 108. bölüm fragmanı yayınlandı. Başrolünde Burak Özçivit’in yer aldığı dizinin yeni bölüm fragmanına "Eğer beni yurdumdan atmak isterseniz, ortada bir yurt koymam!" sözü damga vurdu.