Kuruluş Osman 108. bölüm 2. fragmanını | "O öyle kolay olmayacak! Kanla alınan yalnızca kanla verilir!"

Kuruluş Osman 108. yeni bölüm 2. fragmanını izle! ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman'ın merakla beklenen fragmanı yayınlandı. Başrolünde Burak Özçivit’in yer aldığı dizinin yeni bölüm fragmanına "O öyle kolay olmayacak! Kanla alınan yalnızca kanla verilir!" sözü damga vurdu.

Osman Bey'e karşı kurulan şer cephesi

Osman Bey ve Alpleri, Turgut Bey'den kaleyi almak için, koçbaşları ve kuşatma silahlarıyla İnegöl'e gelmiştir. İnegöl'de kendisini Turgut Bey dışında Kantakuzenos ve İsmihan Sultan'ın da beklediğini görür. Osman Bey, kendisine kurulan şer cephesine karşı nasıl bir hamle yapacak?

Osman Bey, iki devlete karşı

Ortaya bir anlaşma masası kurulmuştur… Osman Bey; İsmihan Sultan tarafından Selçuklu, Kantakuzenos tarafından ise Bizans Devletleri arasında sıkıştırılmak istenmektedir… Osman Bey'den Ertuğrul Gazi'den bu edilmiş canla, şehit kanlarıyla yana elde edilmiş bütün kaleler ve mülkler istenmektedir. Bu isteklere karşı Osman Bey'in tavrı nettir: "Kanla alınan yalnızca kanla verilir!"

İsmihan Sultan, Osman Bey'den kaleleri alabilecek mi?

Herkes gibi, Olof da Osman Bey'in kaleleri öyle kolay vermeyeceğini düşünmektedir. Olof, hamlesini yapmadan önce İsmihan Sultan'la görüşecektir… Olof, Osman Bey'i durdurabilecek midir? Osman Bey, içine çekildiği bu cendereden nasıl çıkacaktır? Osman Bey, kale ve hisarları İsmihan Sultan'a verecek midir?

Osman Bey, Sultan Mesut'u tahta geçirmek için harekete geçer

Osman Bey, İsmihan Sultan'ı devirmenin tek çaresinin, Konya'ya gidip, Sultan Mesut'u tahta geçirmek olduğunu bilmektedir. Bunun için Alpleriyle Konya yoluna çıkarlar… Ancak Osman Bey'in hesaba katmadığı bir nokta vardır… İsmihan Sultan, Konya'yı Moğol komutana bırakarak ayrılmıştır. Sultan Mesut'u kurtarmak için Konya'ya gelen Osman Bey'i bekleyen büyük tehlike nedir?

Bengi Hatun intikam peşinde

İsmihan Sultan ve Bengi Hatun ittifakı kurmuşlardır. Bengi Hatun, kızı düğün toyundan kaçırılınca el aleme rezil olmuştur. Bunu yaşayan Bengi Hatun, Kayı Hatunları'ndan intikamını almadan durmayacaktır. İsmihan Sultan ve Bengi Hatun, Yenişehir Konağı'nda nasıl ağırlanacaktırlar? Yavaş yavaş artan gerilimin sonu nereye varacaktır?

Bala ve Malhun hatunlar, Bengi Hatun'la karşı karşıya

Alçiçek, düğün toyundan kaçırılmıştır. Bengi Hatun, Öktem Bey ve Alplar, Alçiçek'i almak için Yenişehir'e baskın yaparlar. Artık pusatlar çekilmiştir… Alçiçek'i geri götürebilecekler midir? Osman Bey'in yokluğunda Bala ve Malhun Hatunlar, Öktem Bey ve Bengi Hatun'u durdurabilecek mi?